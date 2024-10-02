غلق شارع عزيز أباظة بالزمالك، وتحويلات مرورية لعدم تعطيل الحركة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق شارع عزيز أباظة عند تقاطعه مع شارع يحيى ابراهيم بالزمالك، لتنفيذ استكمال أعمال تحويل خطوط الصرف الصحى المتعارضة مع تنفيذ أعمال بمحطة مترو أنفاق الزمالك.

وقال مصدر أمني: يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (10 أيام) ليلًا ونهارًا إعتبارًا من يوم الخميس الموافق 3 /10 /2024 وسيتم تحويل الحركة المرورية للقادم من شارع عزيز أباظة يسلك يسارًا شارع حسن عاصم فيمينًا شارع البرازيل وصولًا لشارع عزيز أباظة مرة أخرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.