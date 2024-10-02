16 صورة ترصد احتفال الأقصر بذكرى نصر أكتوبر

رصدت بوابة «فيتو» صورا لمظاهر الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ51، صباح اليوم الأربعاء، بمحافظة الأقصر من أمام النصب التذكاري للجندى المجهول.

احتفالات نصر أكتوبر



كم تم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول، وظهر الاطفال بالزي الفرعوني على جانبي السلم للنصب، فيما تم توزيع بعض الحلوى والشيكولاتة على الحاضرين لمراسم الاحتفال.

وحرصت الموسيقى العسكرية على عزف سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.

وانطلقت الاحتفالات بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ونائبه الدكتور هشام أبو زيد، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، واللواء محمود صلاح حكمدار مدير أمن الأقصر، وعددا من قادة القوات المسلحة.

ذكرى انتصارات أكتوبر



وأكد محافظ الأقصر أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فرصة تاريخية فتحت الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها، الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح الإنتصار، والإصرار، والعزيمة، والانتماء لتراب هذا الوطن، مقدما التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر.

النصب التذكاري للجندى المجهول بالأقصر

يذكر أن النصب التذكارى في الأقصر تم افتتاح في 25 يناير 2028، نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإشراف ويقام على مساحة إجمالية وصلت إلى 3300 متر مربع منها 480 مترًا إنشاءات والبقية عبارة عن مساحات خضراء ونافورة مياه ومقاعد وبرجولات بشارع معبد الكرنك الذى يعتبر مدخل مدينة الأقصر من جهة المطار، وكان قد خرج للنور مشروع إقامة «نصب تذكاري» لأول مرة بمحافظة الأقصر فى عهد محمد بدر محافظ الأقصر الأسبق، والذى أطلق إشارة البدء فى المشروع فى شهر يوليو عام 2017، حيث تم على الفور التنسيق مع كلية الفنون الجميلة لاختيار وتجهيز موقع النصب التذكاري، وذلك ليكون موقع تكريم للأبطال من شهداء الجيش والشرطة.

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