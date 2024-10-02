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محافظات

حرب العزة والكرامة، استعدادات الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في الأقصر (بث مباشر)

النصب التذكاري
النصب التذكاري

رصدت بوابة «فيتو» بثا مباشرا للاستعدادات النهائية بمحافظة الأقصر للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ 51، اليوم الأربعاء.

احتفالات أكتوبر في الأقصر 


وتفقد  المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر تجهيزات النصب التذكاري لشهداء الوطن، وذلك بمرافقة دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالأقصر.


وأكد محافظ الأقصر أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فرصة تاريخية فتحت الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها، الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح الانتصار، والإصرار، والعزيمة، والانتماء لتراب هذا الوطن، مقدما التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر.

ومن المقرر أن تعزف الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد" في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.

 

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