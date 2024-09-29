الدولة تخطط لتطوير صناعة الأثاث وخلق آفاق تسويقية جديدة،" صنع فى دمياط" يضم مجموعة متميزة من "الكلاسيكى" و"المودرن" يناسب جميع الأذواق، يشارك في المعرض 74 عارضا، 4 غرف بسعر 110 آلاف جنيه

صنع فى دمياط، يتمتع الأثاث الدمياطي بالجودة العالية والأسعار المناسبة والسمعة الجيدة جيدة التى تدفع المواطنين إلى اقتنائه ويأتى تنظيم معرض “صنع في دمياط” فى إطار خطة الدولة لتطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث التي تشتهر بها .

و تم افتتاح معرض الأثاث "صنع فى دمياط ،" بقاعة “مشاريع مصر” بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة،وتمتد فعاليات المعرض 10 أيام حتى ٤ أكتوبر المقبل .

فيتو زارت المعرض والتقت الزوار الذين أبدوا استحسانهم بتنظيم المعرض،حيث يوفر عليهم مشقة السفر إلى محافظة دمياط بهدف شراء احتياجاتهم من الأثاث الذي يحظى بسمعة عالمية، فضلا عن توفير تكلفة شحن الأثاث إلى القاهرة.

المعرض يتضمن مجموعة متميزة من الأثاث الكلاسيكى والمودرن والذى يناسب جميع الأذواق

ويتضمن المعرض مجموعة متميزة من الأثاث الكلاسيكى والمودرن والذى يناسب جميع الأذواق وكافة مساحات الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.

مشاركة 74 عارض بمعرض صنع فى دمياط

ويشارك فى المعرض ٧٤ عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات

معرض صنع في دمياط

ويضم معرض صنع في دمياط مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطى الفاخر ذو السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الاخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله واقتناء قطع الأثاث المميزة.



ومن بين تشكيلة الأثاث الدمياطي المتاحة بالمعرض، عرض ٤ غرف بأثاث دمياطي فاخر بمبلغ ١١٠ آلاف جنيه، وتخفيضات من ١٠ % الى٣٠% على باقي الأثاث.

وترصد فـيتـو خلال جولتها داخل المعرض التصميمات المتنوعة من غرف الاثاث بمختلف انواعها

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وتحرض محافظة دمياط على استكمال تلك الشراكة المتميزة لدعم القطاع الصناعى الأهم والاشهر بدمياط وتشجيع هذه الصناعة الوطنية والعمل على تطويرها بشكل يلبى متطلبات السوق المحلى وصولا إلى التصدير والمنافسة العالمية..

كما تسعى محافظة دمياط الى استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات وذلك فى إطار البروتوكول المبرم مع الجهاز لدعم صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها، وتطلعها إلى توسيع دائرة التعاون مع الجهات المختلفة لخلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث

و شهد الدكتورإبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود.أيمن الشهابى محافظ دمياط افتتاح فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية افتتاح المعرض