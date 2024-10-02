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بمشاركة 1000 طبيب، انطلاق المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة

د. مسعد سليمان أستاذ
د. مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية طب المنصورة

أعلن الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة Egy Vasc ايجى فاسك 2024، بالاشتراك مع الجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية، خلال يومي 3&4 أكتوبر 2024 م.

وجاء ذلك بمشاركة أكثر من ألف طبيب مشارك من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة. 

ويحاضر بالمؤتمر 120 من علماء وجراحي الأوعية الدموية بمصر والدول العربية الأجنبية 
يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور محسوب مراد، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر، نواب رئيس المؤتمر الدكتور خالد موافى، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، والدكتور ياسر القيران، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، أمين عام المؤتمر  الدكتور إيهاب الفخراني، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الأزهر ومقررى المؤتمر والدكتور محمد الصغير والدكتور  محمد حمزة والدكتور عبد العزيز أحمد والدكتور سامح الإمام.

 

وقال الدكتور مسعد سليمان، أن تنظيم المؤتمر يأتي في ضوء الرؤية الإستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم التعليم والبحث العلمي، المؤتمر هذا العام يحاضر خلاله 120 أستاذا بتخصص الأوعية الدموية من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، كما يشارك بفعاليات المؤتمر 1000 طبيب وجراح أوعية دموية من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة.

وأضاف سليمان أن المؤتمر يناقش من خلال الجلسات العلمية وورش العمل الجديد في جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية والقدم السكرى.

ويعد مؤتمر إيجى فاسك، واحدا من أكبر المؤتمرات الدولية التي تنعقد بمصر كل عام، والذي يهتم بحضوره كافة المتخصصين في مجال جراحة الأوعية الدموية من جميع أنحاء العالم. 

ويهدف المؤتمر إلى تدريب وتعليم شباب الأطباء على أحدث التقنيات ووسائل التشخيص والعلاج في مجال جراحة الأوعية الدموية، والتواصل لنقل الخبرات بين العلماء المصريين والأجانب لصالح المريض المصري.

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