الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق مؤتمر التمكين الثقافي "التكنولوجيا وأثرها على الحياة اليومية والابتكار" بقصر ثقافة قنا

قصر ثقافة قنا
قصر ثقافة قنا

انطلقت بقصر ثقافة قنا فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي "التكنولوجيا وأثرها على الحياة اليومية والابتكار" تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وإشراف الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وبمشاركة المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية - المدير الإقليمي لمشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة، ومحمود ربيع مدير مشروع "طور وغير"، وذلك فى إطار استكمال أنشطة مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات - الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية - ومحافظة قنا.

دور مشروع حاضنة

تحدث الدكتور محروس على وكيل كلية هندسة الازهر بنين بقنا رئيس المؤتمر خلال الجلسة الافتتاحية عن دور مشروع حاضنة رواق التى تدعمها جامعة الأزهر من خلال تبني الابتكارات التكنولوجية ورعايتها، موضحًا دور جامعة الأزهر في مجال ريادة الأعمال وتحويلها إلى شركات ناشئة.

وأكدت المهندسة هدى دحروج علي أهمية دور وزارة الاتصالات في خلق بيئة رقمية تكنولوجيا قائمة على ابتكارات تخدم البيئة، وما تنفذه وزارة الاتصالات من مبادرات لتحقيق ذلك مثل براعم واشبال مصر الرقمية ورواد النيل والمبادرات الخاصة بتمكين  الفئات المهمشة مثل المرأة،  ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتحدث  الدكتور أحمد حمدى شوره أستاذ التخطيط الإجتماعى بمعهد  الخدمة الاجتماعية عن دور الرأسمال البشرى كحجر أساس لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة وأهمية التشبيك بين الجهات المختلفة لدعم وخلق فرص حقيقية لتطوير وبناء الابتكارات البشرية والتكنولوجية.

مركز التطوير التكنولوجى

كما تحدث أشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم عن أهمية دور المعلم فى اكتشاف المواهب ورعايتها بكافة المجالات لا سيما التكنولوجيا والابتكارات.

و أستعرض محمود ربيع مدير مشروع "طور وغير"  أنشطة المشروع الذى يهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل وتسلحهم بالتكنولوجيا الحديثة.

وأكدت عزة سليمان مسئول التكنولوجيا بفرع ثقافة قنا علي أهمية دور نوادي تكنولوجيا المعلومات فى رفع الوعى بأهمية وكيفية استخدام الأدوات التكنولوجية فى شتى مناحى الحياة وتقديم خدمات إلكترونية لقطاع عريض من المستفيدين من الفئات المحرومة والمناطق الأكثر فقرا.

وعلى هامش المؤتمر تم إقامة معرض لبعض النماذج من ابتكارات الطلاب من أبناء المحافظة.

القدرات والمهارات الرقمية

يذكر  أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في سبتمبر 2022 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة قنا لتنمية القدرات والمهارات الرقمية لنحو 3000 متدرب على برامج أساسيات الحاسب الآلى والبرمجة من شباب المحافظة لتلبية احتياجات سوق العمل الحر، بالإضافة إلى التعاون بين الجانبين لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية من خلال عدة محاور رئيسية وهى نشر ثقافة التعافى الأخضر المستدام بين الأفراد والاستهلاك المسؤول بين كافة فئات المجتمع، استنادًا إلى مبادرة (المسار الرقمى للتعافى الأخضر المستدام) التى أطلقتها وزارة الاتصالات لرفع الوعى البيئى بمخاطر التغيرات المناخية وكيفية التصدى له، باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تتضمن المذكرة التعاون فى إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته لخلق مزيد من فرص العمل فى هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور حازم عمر نائب المحافظ الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ثقافة قنا قنا قصر ثقافة قنا محافظة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية البراهمة

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية الشيخية

محافظ قنا يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحى ضمن مبادرة "بداية"

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي بقوص

الأكثر قراءة

البقاء للأحسن، ساويرس يوجه رسالة لمنتقدي رجل الأعمال السوري باسل سماقية

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

موعد مغادرة السودانيين شارع فيصل.. هل تعيد معركة الخرطوم النازحين إلى أراضيهم؟ (فيديوجراف)

حفل فاطمة سعيد بالبحرين، يفجر الملفات المسكوت عنها في دار الأوبرا

الأهلي، لجنة التخطيط تقترح ضم مهاجم فلسطيني قبل إغلاق باب القيد

السيسي: لا أحد فوق القانون

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

رفض طعن حبيبة ووالدها، تأييد أحكام المؤبد والإعدام للمتهمين بقتل طالب الرحاب

منوعات

المزيد

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر في الأسواق

الطماطم تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

صيد ثمين اغتالته إسرائيل مع حسن نصر.. رجل خامنئي الغامض ضحية عملية الضاحية الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر قلة البركة في زماننا

هل يخفف الله عذاب الكافرين؟ الشيخ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية