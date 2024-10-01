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تفاصيل لقاء رئيس جامعة المنصورة مع منسقي الأنشطة وأعضاء مجلس اتحاد الطلاب

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة يلتقي باتحاد الطلاب، فيتو

التقى الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منسقي الأنشطة الطلابية، مديري إدارات رعاية الطلاب، ومجلس اتحاد طلاب الجامعة.

رئيس جامعة المنصورة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منسقي الأنشطة الطلابية

جاء ذلك  بحضور الدكتور وليد الطنطاوي الأمين المساعد للتعليم والطلاب، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، الأستاذ أحمد العشري مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة والقائم بعمل رئيس اتحاد طلاب الجامعة وأمناء اللجان، لمناقشة آلية العمل لخطة الأنشطة الطلابية خلال العام الجامعي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

الدعم الكامل لإدارة الجامعة لإتحاد الطلاب، وتلبية طلباتهم وتحقيق طموحات


وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر دعمه الكامل وإدارة الجامعة لإتحاد الطلاب، وتلبية طلباتهم وتحقيق طموحات ممثلي طلاب الجامعة، والحرص على التواصل المستمر مع الطلاب والاستماع إلى رغباتهم، مشيرًا أن طلاب الجامعة هم أمل المستقبل وتحرص الجامعة على تأهيل طلابها في إطار توجهات الدولة لبناء الإنسان وتكوين شخصية الطالب والعمل على تنمية مواهبه وصقل مهاراته الشخصية، ومنها المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان المصري، والتي تهتم ببناء الإنسان عن طريق تنظيم العديد من الفعاليات، كما تهتم إدارة الجامعة هذا العام بأن تكون الأنشطة لبناء شخصية الطالب والمساهمة في رفع وعي الأسر المصرية عن طريق أبنائها الطلاب.

الجامعة تهتم ببناء كوادر طلابية 

وأضاف أن الجامعة تهتم ببناء كوادر طلابية في مختلف التخصصات لتحمل المسئولية، وتأهيلهم لسوق العمل، وبناء كوادر شبابية قادرة على مواجهة التحديات والعمل على بناء الجمهورية الجديدة.

خطة الأنشطة هذا العام تهتم ببناء الوعي وبناء الإنسان
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عطية البيومي أن خطة الأنشطة هذا العام تهتم ببناء الوعي وبناء الإنسان في ظل الاتساق مع خطة الدولة، وأيضا تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية للتعريف بإنجازات الدولة المصرية.

تنشيط إدارات رعاية الشباب بالكليات

وشدد على ضرورة تنشيط إدارات رعاية الشباب بالكليات، وتقديم كافة الإمكانيات وجوانب الدعم المعنوي لأنشطة الاتحاد، والاستعانة بالمتخصصين في مختلف الجوانب للقاءات مفتوحة مع طلاب الجامعة لزيادة درجة الوعي لديهم بهذه الأنشطة، كما طالب أعضاء اتحاد الطلاب بالمشاركة في مختلف المناسبات والفعاليات التي تنظمها الجامعة.

فتح النقاش مع منسقي الأنشطة ومديري إدارات رعاية الطلاب

وتم فتح النقاش مع منسقي الأنشطة ومديري إدارات رعاية الطلاب للتعرف على آرائهم واستفساراتهم ومقترحاتهم لتنفيذ خطة الأنشطة في العام الجامعى الجديد، وأشاد أعضاء مجلس إتحاد الطلاب بالدعم المستمر الذي تقدمه إدارة الجامعة للإتحاد والتواصل المستمر معهم.

 

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