بعد استهدافها للبنان واليمن، أستاذ باليابان يكشف سر صعوبة رصد الطائرات المخفية

كشف الدكتور محمد سيد علي حسن، أستاذ هندسة الفضاء والنانو بإحدى الجامعات اليابانية، عن سر صعوبة رصد واستهداف الطائرات الشبحية الأمريكية إف 35 وإف 22 الأمريكية، وخاصة بعد إغارة طائرات الـ إف 35 على الضاحية الجنوبية في لبنان، وشاركت في اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

سر صعوبة رصد الطائرات الشبحية إف 35 وإف 22

ووصف الدكتور محمد علي حسن مقاتلات الـ إف 35 والـ إف 22 بالطائرات "المخفية"، مؤكدًا أنها صممت بأشكال وخامات خاصة تعمل على انحراف موجات الرادار بعيدًا عن مصدرها، حيث تبدو أصغر على الرادار، بالإضافة لتصنيع الطائرات بمادة ماصة لموجات الرادار.

صعوبة رصد الطائرات الشبحية، فيتو



وأكد أستاذ هندسة الفضاء باليابان أن الطائرات الشبحية تستخدم أنظمة حرب إلكترونية، لتشويش أو خداع أنظمة الرادار للعدو.

وعن صعوبة رصد الطائرات المخفية إف 35 ومقاتلات إف 22، قال الدكتور محمد سيد علي: "لماذا رصد واستهداف الطائرات الشبحية أو المخفية (ستيلث) أمر شديد الصعوبة؟ كما حدث مؤخرًا فى استهداف أمين عام حزب الله فى لبنان، ومواني اليمن وسابقا فى عدد من الدول الأخرى بالـ إف 35 وإف 22 الأمريكية".

أسباب صعوبة رصد الطائرات الشبحية

أما أسباب صعوبة رصد الطائرات الشبحية، فعددها أستاذ هندسة الفضاء باليابان الدكتور محمد سيد علي فقال: "هناك عدة أسباب لصعوبة اكتشاف الطائرات الشبحية المخفية (ستيلث) وبالتالي عدم إمكانية استهدافها بالمضادات الأرضية وهى كالتالي:

1. عن طريق تقليل مساحة المقطع العرضي الراداري فى جسم الطائرة، تم تصميم الطائرات المخفية بأشكال وخامات خاصة تعمل على انحراف موجات الرادار بعيدًا عن مصدرها، مما يجعلها تبدو أصغر بكثير على شاشات الرادار، مثل طائر صغير بدلًا من طائرة كبيرة.

طائرة إف 22 ملكة السماء، فيتو



2. عن طريق المواد الماصة للرادار، يتم استخدام هذه المواد في تصنيع الطائرة لامتصاص موجات الرادار وتحويلها إلى حرارة، مما يقلل من البصمة الرادارية لها بشكل أكبر.

3. عن طريق تقليل البصمة الحرارية (الأشعة تحت الحمراء)، تم تصميم الطائرات الشبحية لتقليل بصمتها الحرارية من خلال نظم حماية أو تبريد عادم المحركات واستخدام طلاءات خاصة تمتص الإشعاع تحت الحمراء.

الطائرات الشبحية تستخدم أنظمة حرب إلكترونية للخداع

4. عن طريق الكمواج البصري Visual Camouflage، على الرغم من أنه ليس الدفاع الرئيسي، إلا أن الطائرات الشبحية غالبًا ما يتم طلاؤها بألوان داكنة أو بنماذج كمواج لتقليل الكشف البصري، خاصة في الليل أو على ارتفاعات عالية.

صعوبة رصد مقاتلات أف 35، فيتو



5. عن طريق التكتيكات القتالية ومهارة الطيارين، تعتمد الطائرات الشبحية على تكتيكات ومهارات قتالية تهدف إلى تقليل فرص اكتشافها، مثل الطيران على ارتفاعات منخفضة أو استخدام التضاريس الطبيعية كغطاء.

6. وأخيرًا عن طريق وسائل الحرب الإلكترونية، قد تستخدم الطائرات الشبحية أيضًا أنظمة حرب إلكترونية لتشويش أو خداع أنظمة الرادار للعدو.

وأكد الدكتور محمد سيد علي أن "هذا المزيج وهذه التقنيات يجعل الطائرات الشبحية مخفية ويصعب للغاية الكشف عنها بالرادارات، على الرغم من أنها ليست مستحيلة. ومع ذلك، يمكن لبعض أنظمة الرادار الحديثة، خاصة تلك التي تعمل بترددات منخفضة، رصد الطائرات الشبحية، لكن هذا لا يعني بالضرورة القدرة على استهدافها بسهولة".