الخميس 14 ديسمبر 2023
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خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

أنفاق غزة، فيتو
أنفاق غزة، فيتو

 أنفاق غزة، كشف الدكتور محمد سيد علي حسن، أستاذ هندسة الفضاء والنانو في اليابان، أن عملية ضخ مياه البحر فى الأنفاق لن تكون ناجحة، ووصف ما يتردد عن بدء ضخ مياه البحر في الأنفاق في غزة، بأنه "مجرد حرب نفسية ومحاولات يائسة من قوة الاحتلال المهزومة.

 

سر فشل ضخ مياه البحر في أنفاق غزة

 وعن أنفاق غزة، أوضح الدكتور محمد سيد علي حسن سر عدم نجاح عملية ضخ مياه البحر في أنفاق غزة، مؤكدًا أن السر في عدم نجاح العملية يرجع لعدة أسباب، منها ارتفاع أرض القطاع عن البحر، ولصعوبة نقل المياه، وأيضًا ضخها سينتقل للكيان ويفسد مزارعهم.

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ضخ مياه البحر في أنفاق غزة، فيتو


 وقال أستاذ الفضاء والنانو عن عملية إغراق أنفاق غزة من الناحية الهندسية: "أقول لا أظن أنها ستنجح للأسباب التالية: 1- أرض القطاع ترتفع تدريجيا من مستوى البحر إلى أكثر من 100 متر كلما اتجهنا من البحر للداخل شرقا (يعنى المياه التي ستضخ عند أقرب فتحة نفق من البحر بعد مسافة معينة سترجع للبحر مرة أخرى بسبب الجاذبية).

 

صعوبة عملية إغراق أنفاق غزة

 وتساءل الدكتور محمد سيد علي عن مدى نجاح العملية قائلًا: "2- إذا مدوا خط أنابيب من البحر لأعلى نقطة فى القطاع بالقرب من السياج الشرقي وضخوا المياه فى الأنفاق، هل ستنجح؟ أ)- العملية صعبة جدا وتحتاج لوقت ولثلاث محطات رفع على الأرض وستكون هدف سهل إصابته."

محاولة إغراق أنفاق غزة، فيتو


وتابع قائلًا: "ب)- مياه البحر المالحة ستنتقل كذلك إلى داخل الكيان وتفسد التربة فى مزارعهم فى الغلاف لأن تربة القطاع عبارة عن  أحجار رملية كلسية يسهل نفاذ المياه منه وربما يكون للأنفاق امتدادات داخل الكيان وهم لا يعلمون أماكنها."
وقال أستاذ هندسة الفضاء باليابان: "3- أخيرًا وليس قليلا اللي قدر يصمد كل تلك الفترة مش ساذج عشان مهندسينه ميكونوش عاملين حسابهم عند تصميم الأنفاق كيفية مواجهة عملية ضخ المياه والأمطار فيها وأكيد عندهم خطط وليس خطة واحدة فى حالة الطوارئ."

 

إغراق أنفاق غزة حرب نفسية 

وأضاف محمد سيد علي "4- وفوق كل ذلك حفظ الله وعنايته. ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 139] اصمدوا يا أهل القطاع.. إنما النصر مع الصبر.. أنتم فوق الدنيا بصبركم وإيمانكم ويقين قلوبكم."


واختتم توضيحه عن البدء في عملية إغراق الأنفاق في غزة فقال: "الخلاصة: الكلام الذى يتردد عن بدء ضخ مياه البحر فى الأنفاق.. مجرد حرب نفسية ومحاولات يائسة من قوتين مهزومتين"

 

الاحتلال يبدأ ضخ مياه البحر في الأنفاق

الجدير بالذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلت عن مسؤولين أميركيين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة المقاومة (حماس) في غزة، يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن العملية ستستغرق أسابيع.

وذكرت الصحيفة عن بعض مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي بايدن قولهم: إن العملية "قد تساعد في تدمير الأنفاق التي تعتقد إسرائيل أن حماس تخفي رهائن ومقاتلين وذخائر داخلها".
في نفس الوقت، ذكر مسؤولين أمريكيين آخرين أنهم يتخوفون من أن مياه البحر قد تعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر.

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