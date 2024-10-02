مناقشة تحديات الأسر والتعريف بقانون الطفل في ندوة بالبحيرة

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، بالتعاون مع الجهات المعنية، ندوة تثقيفية بمدرسة الثانوية بنات بدمنهور ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية" وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

التركيز على قضايا الزواج المبكر وزواج القاصرات

وتناولت الندوة مناقشة التحديات التي تواجه الأسر بالبحيرة، مع التركيز على قضايا الزواج المبكر وزواج القاصرات، بالإضافة إلى التعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل 16000، وذلك بحضور الدكتور صالح إبراهيم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، وفضيلة الشيخ إبراهيم منصور - ممثل الأزهر الشريف، والدكتورة نيفين أبو طاحون - منسقة مبادرة بداية عن مديرية الصحة، وأميمة المسيري مقررة اللجنة الفرعية، وممثلي المؤسسات الصحية والاجتماعية.

الجهود المبذولة لتحسين الخدمات

كما تم استعراض المبادرات الصحية الوطنية مثل "بداية" و"1000 يوم الذهبية"، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.