هل سافر كولر إلى سويسرا دون إذن إدارة الأهلي؟

الأهلي، تداولت عدة أنباء خلال الساعات الماضية عن سفر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إلى سويسرا للحصول على إجازة لمدة أسبوع دون الحصول على إذن من إدارة المارد الأحمر.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، متسائلا: “كيف سيسافر مارسيل كولر من السعودية عقب انتهاء السوبر الأفريقي أمام الزمالك بدون إذن إدارة الأهلي؟".

ووجه سؤالا للجماهير:" كيف سيتم حجز تذاكر الطيران إلا أن عن طريق إدارة الأهلي؟".

وتابع شوبير: الكلام عار تماما من الصحة كولر اتفق مع إدارة الاهلي على الحصول على إجازة قبل السفر للسعودية للعب السوبر الأفريقي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".