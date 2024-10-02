الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

محمد القس: لم انته من تصوير "برغم القانون"، وردود الأفعال أسعدتني

محمد القس
محمد القس

يواصل الفنان السعودي محمد القس تصوير المشاهد النهائية له ضمن أحداث مسلسل “برغم القانون” الذى يشارك في بطولته مع الفنانة إيمان العاصي، ويجسد خلاله شخصية رجل أعمال حكم عليه بالسجن 10 سنوات ويضطر للهروب، ويسكن في منطقة شعبية ويتزوج منها، وتكتشف زوجته مع مرور الحلقات بنصبه عليها.

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو إنه بذل مجهودًا كبيرًا في هذا العمل، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال علي العمل أسعدته بشكل كبير، وأكد أن الحلقات القادمة من العمل سوف تحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

تفاصيل مسلسل برغم القانون 

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة “برغم القانون

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

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محمد القس برغم القانون مسلسل برغم القانون الفنان محمد القس اخبار الفن إيمان العاصي

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