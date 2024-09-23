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ثقافة وفنون

أسرة "برغم القانون" تنتهى من التصوير في هذا الموعد

مسلسل برغم القانون
مسلسل برغم القانون

تنتهى أسرة برغم القانون من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تقيم الشركة المنتجة إحتفال خلال التصوير يحضره جميع الفنانين المشاركين في العمل.

تفاصيل مسلسل برغم القانون 

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة “برغم القانون

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

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