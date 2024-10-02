وصول عدد المعتدي عليهم في قضية ديدي لـ 120 بينهم 25 طفلا

شون ديدي، كشف المحامي بولاية تكساس توني بوزبي، مفاجآت جديدة في قضية المغني والمنتج الشهير شون ديدي.

وأوضح توني، في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أن عددا من المعتدي عليهم في القضية، بلغ عددهم 120 شخصا، كانوا قاصرين وقت الاعتداءات المزعومة، وكان أصغرهم يبلغ من العمر 9 سنوات.

تفاصيل جديدة في قضية ديدي

وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.

الشرطة تداهم منزل ديدي

في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية، أول فيديو، لـ مداهمة الشرطة، لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن.

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم، الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.