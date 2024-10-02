الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وصول عدد المعتدي عليهم في قضية ديدي لـ 120 بينهم 25 طفلا

المغني والمنتج الشهير
المغني والمنتج الشهير شون ديدي، فيتو

شون ديدي، كشف المحامي بولاية تكساس توني بوزبي، مفاجآت جديدة في قضية المغني والمنتج الشهير شون ديدي.

وأوضح توني، في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أن عددا من المعتدي عليهم في القضية، بلغ عددهم 120 شخصا، كانوا قاصرين وقت الاعتداءات المزعومة، وكان أصغرهم يبلغ من العمر 9 سنوات.

تفاصيل جديدة في قضية ديدي

وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.

الشرطة تداهم منزل ديدي

 في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية، أول فيديو، لـ مداهمة الشرطة، لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن. 

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم، الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

نتفليكس تنتج فيلما وثائقيا عن مغني الراب الأمريكي 'ديدي'

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اغتصاب ديدي ديدي اتجار بالبشر ديدي ١٢٠ معتدي عليهم قضية ديدي ديدي

مواد متعلقة

أنجلينا جولي تتسلم جائزة TIFFTribute في مهرجان تورنتو (صور)

مهرجان فينيسيا، جورج كلوني يكشف سبب غياب مخرج Wolfs عن عرض الفيلم

الأكثر قراءة

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

أخبار مصر: زيادة سعر دواء شهير، كيف أنقذت 3 دول كبرى إسرائيل، مفاجأة بقائمة الفراعنة لمواجهة موريتانيا، قفزة للذهب بعد هجوم إيران

إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية

الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا

كيف تحجز أراضي الإسكان والسداد بالدولار؟

انتهاء حصار صلاح الدين للقدس بالاستيلاء عليها بعد 80 عاما تحت قبضة الصليبيين

منوعات

المزيد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد شرب القهوة وخطورة الإفراط فيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية