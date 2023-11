كاسي تقاضي ديدي بتهمه الاغتصاب وتطالب بـ 30 مليون دولار تعويضا

11/17/2023 8:13:02 AM

شون ديدي، رفعت المغنية الشهيرة كاسي، دعوى قضائية ضد صديقها السابق، المغني والمنتج شون ديدي، متهمة إياه بالاغتصاب والإيذاء الجسدي المتكرر، مطالبه بتعويض بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.

كاسي تقاضي"ديدي"بتهمة الاغتصاب وتطالب بـ 30 مليون دولار كتعويض

ونشر تقرير لموقع “نيويورك تايمز الأمريكي”، تفاصيل الدعوى القضائية التي رفعتها كاسي ٣٧ عاما، والتي قالت فيها، إن المغني والمنتج الموسيقي شون ديدي، 54 عاما، أجبرها على ممارسة الجنس مع العاهرات الذكور، لسنوات عديدة، كما فرض نفسه عليها طوال علاقتهما العاطفية، والتي بدأت في 2005، عندما كانت تبلغ من العمر ١٩ عاما فقط.

تفاصيل اتهام كاسي لـ ديدي بالاغتصاب والإيذاء الجسدي

ورفعت المغنية كاساندرا فنتورا (كاسي)، دعوى قضائية ضد المنتج والموسيقي شون ديدي كومز، أمام محكمة اتحادية في مدينة نيويورك، يوم الخميس ١٦ نوفمبر، حيث زعمت أنها تعرضت للاغتصاب، وتعرضت لسنوات من الانتهاكات الجسدية، وغيرها من الانتهاكات النفسية والجسدية المتكررة، كما اتهمته بالضرب الجنسي.

وتزعم الشكوى، التي نشرتها “نيويورك تايمز”، أن شون ديدي، استدرج السيدة فنتورا “كاسي”، إلى أسلوب حياة متفاخر، وسريع الخطى، ومفعم بالمخدرات، وإلى علاقة رومانسية معه في غضون عامين من لقاء الثنائي في عام 2005 أو 2006، وجعلها توقع معه عقد تسجيل موسيقي، مع علامة التسجيل الخاصة به Bad Boy Records بعد فترة وجيزة من لقائهما.

وتدعي “كاسي” في الدعوى أن شون ديدي، مارس سلطته، ونفوذه، عليها طوال فترة علاقتهما المهنية والرومانسية، وبحسب الشكوى، كانت تبلغ من العمر 19 عامًا عندما التقيا، فيما كان “ديدي” يبلغ من العمر 37 عامًا، واستمرت علاقة العمل بينهما حتى عام 2019.

كاسي تطالب بـ 30 مليون دولار تعوض

وجاء في تفاصيل الشكوى، أن “ديدي”، كان عنيفًا جسديًا، تجاه “كاسي"، وسيطر على جميع جوانب حياتها الشخصية، وعرضها على أسلوب حياة، ملئ بالإفراط في تعاطي الكحول، والمخدرات، وأجبرها على الانخراط في أعمال جنسية مختلفة مع رجال آخرين، خلال تلك الفترة.

وتزعم فينتورا "كاسي"، في الدعوى القضائية أنها بعد أن حاولت إنهاء علاقتهما في عام 2018، اقتحم شون ديدي، منزلها واغتصبها.

وأوضحت “كاسي”، التي أصبحت في الوقت الحالي، أما لطفلين، في الدعوى أنها كانت تعاني من إدمان المخدرات، والكحول، الذي أنشأه “ديدي” وغذاه، طوال فترة علاقتهما.

وتنص الشكوى على أن “كاسي”، لا تزال تعاني من "اضطراب عاطفي شديد"، وأنها دخلت في وقت ما إلى مركز إعادة تأهيل للمرضى الداخليين، بعد أن راودتها أفكار انتحارية، ربطتها بإساءة المعاملة.

وتتهم الدعوى، التي رفعتها “كاسي”، متهمين آخرين بالاتجار بالجنس، والاتجار بالبشر، والاعتداء الجنسي، والعنف بدوافع جنسية، والتحرش الجنسي، والتمييز بين الجنسين، وبيئة عمل معادية.

وذكرت الدعوى أسماء شركات أخرى بجانب شركة ديدي كومز، بما في ذلك Bad Boy Records وBad Boy Entertainment وCombs Enterprises، وEpic Records، وVentura.

رد شون ديدي علي اتهامات كاسي

علي الجانب الأخر، قال بن برافمان، محامي شون ديدي كومز، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى شبكة CNN، إن شون ديدي، ينفي بشدة هذه المزاعم المسيئة، والشنيعة.

وتابع البيان: “على مدى الأشهر الستة الماضية، تعرض "شون ديدي" لطلب مستمر من “كاسي” بمبلغ 30 مليون دولار، تحت التهديد بتأليف كتاب ضار عن علاقتهما، وهو ما تم رفضه بشكل لا لبس فيه، باعتباره ابتزازًا صارخًا، وعلى الرغم من سحب تهديدها الأولي، لجأت “كاسي”، الآن إلى رفع دعوى قضائية، مليئة بالأكاذيب الشنيعة، التي لا أساس لها، بهدف تشويه سمعة “شون ديدي” والسعي للحصول على مبلغ مالي.

تاريخ ديدي وكاسي الغنائي

ويعد شون ديدي، أحد أهم منتجي ومغنين هوليوود، والذي أسس شركة "باد بوي" للموسيقي عام 1993، وأطلق عليها اسمي "باف دادي"، ويُنسب الفضل إلى ديدي في العمل الذي يعتبر فعالًا في نمو موسيقي الهيب هوب، وهو ما جعله يفوز بثلاث جوائز جرامي في حياته المهنية، إلى جانب 14 ترشيحًا، ليصبح منتجًا بارزًا ورجل أعمال شهير في هوليوود.

فيما تعد كاساندرا فنتورا والملقبة باسم “كاسي”، 37 عامًا، مغنية آر آند بي، اشتهرت بأغنيتها "Me & U" من ألبومها الأول، الذي يحمل عنوان اسمها "Cassie" والذي اطلقه المنتج ديدي عام 2006، والذي تم إصداره أثناء توقيعها على علامة كومبس باد بوي، كما صنعت موسيقى مع فنانين أخرين مثل ليل واين، وأكون، وفي عام 2009 أصدرت الأغنية المنفردة "Must Be Love" التي حققت نجاحا كبيرا.