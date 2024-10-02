الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الأقصر يشهد تصفيات بطولة السباحة (صور)

أثناء البطولة
أثناء البطولة

شهد  الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة تصفيات بطولة السباحة على مستوى المديرية لنادي الأقصر الرياضي، والتي تعد إحدى فعاليات المبادرة الرئاسية  "بداية جديدة لبناء الإنسان".

بطولة السباحة بالأقصر 

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وعلى جانب آخر فقد تفقد "جارح" أيضًا مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي بقرية الزناقطة والتابعة لإدارة الأقصر التعليمية في إطار المتابعات اليومية لانتظام الدراسة بمدارس المحافظة.

أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أن ضرورة الاعتناء بالموهوبين والمتفوقين دراسيًا، وأن رعايتهم والاعتناء بصقل مواهبهم، وتحفيزهم للمضي قدمًا في درب التفوق ليس بالأمر الثانوي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر بطولة السباحة وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم بالأقصر محافظ الأقصر نادي الأقصر الرياضي

مواد متعلقة

مصدر بهيئة السكك الحديدية يكشف أسباب انفصال 4 عربات من قطار الأقصر

محافظ الأقصر يتفقد النصب التذكاري استعدادا لاحتفالات ذكرى نصر أكتوبر (صور)

ملوك الذهب في العالم .. ثرواتهم بمليارات الدولارات وبينهم صراع ساخن على المعدن الأصفر وبعضهم يقدر يؤثر في اقتصاد الكرة الأرضية (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

بعد استهدافها للبنان واليمن، أستاذ باليابان يكشف سر صعوبة رصد الطائرات المخفية

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا والقناة الناقلة

سيدة أجنبية تقفز من ميكروباص بعد محاولة السائق التحرش بها

حقيقة تعديل محمد رمضان لائحة الأهلي وتغليظ العقوبات على اللاعبين

هل سافر كولر إلى سويسرا دون إذن إدارة الأهلي؟

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

منوعات

المزيد

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ستارلينك النظام الأخطر في العالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية