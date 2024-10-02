وكيل تعليم الأقصر يشهد تصفيات بطولة السباحة (صور)

شهد الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة تصفيات بطولة السباحة على مستوى المديرية لنادي الأقصر الرياضي، والتي تعد إحدى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

بطولة السباحة بالأقصر

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وعلى جانب آخر فقد تفقد "جارح" أيضًا مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي بقرية الزناقطة والتابعة لإدارة الأقصر التعليمية في إطار المتابعات اليومية لانتظام الدراسة بمدارس المحافظة.

أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أن ضرورة الاعتناء بالموهوبين والمتفوقين دراسيًا، وأن رعايتهم والاعتناء بصقل مواهبهم، وتحفيزهم للمضي قدمًا في درب التفوق ليس بالأمر الثانوي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ