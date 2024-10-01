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محافظات

محافظ الأقصر يتفقد النصب التذكاري استعدادا لاحتفالات ذكرى نصر أكتوبر (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

تابع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، تجهيزات النصب التذكاري لشهداء الوطن، فى ضوء استعدادات محافظة الأقصر للأحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ51، وذلك بمرافقة دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالأقصر.

انتصارات أكتوبر المجيدة 


أكد محافظ الأقصر أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فرصة تاريخية فتحت الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها، الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح الإنتصار، والإصرار، والعزيمة، والانتماء لتراب هذا الوطن، مقدمًا التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر.


كما تفقد محافظ الأقصر سير أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان أبو الحجاج ومواقف عربات الحنطور بالمنطقة المحيطة، مشددًا على تكثيف الأعمال لانتهائها سريعًا لكونها منطقة حيوية بوسط المدينة.

 

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