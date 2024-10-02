"نسخة واحدة لا تكفي" أول مسلسل يخرج من موسم رمضان 2025

قرر صناع مسلسل “نسخة واحدة لا تكفي” بطولة الفنانة هنا الزاهد، والذى كان من المقرر أن يتم عرضه خلال مسلسلات رمضان 2025، تأجيل عرض العمل لبعد رمضان.



وكان صناع العمل يواصلون التحضيرات اللازمة للعمل، المقرر أن يبدأوا تصوير أحداثه منتصف نوفمبر المقبل.



وخلال أحداث العمل تطلب الفنانة هنا الزاهد من زوجها الذى يلعب دوره الفنان أحمد خالد صالح الطلاق بعد خلافات كثيرة تقع بينهما.

وقرر القائمون على العمل تغيير اسمه من “الزواج سم قاتل" ليصبح “نسخة واحدة لا تكفي” بناء على رغبة أبطال العمل، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط، ومسلسل “نسخة واحدة لا تكفي" فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وتواصل هنا تصوير دورها حاليًا في مسلسل إقامة جبرية، وتقدم شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال، وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي، الذي يظهر في دور بطل العالم في السباحة.