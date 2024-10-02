الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لمباراة
التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا

دوري أبطال أوروبا، يحل فريق بايرن ميونخ الألماني،  ضيفا مساء اليوم الأربعاء، على نظيره فريق أستون فيلا الإنجليزي علي ملعب “فيلا بارك” في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 


حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: إزري كونسا- دييجو كارلوس- باو توريس- لوكاس دينيه.

خط الوسط: أونانا- يوري تيليمانس - ليون بايلي- روجرز- جاكوب رامسي.

خط الهجوم: أولي واتكينز.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز- مين جاي كيم- أوباميكانو- رافاييل جيريرو.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش- جوشوا كيميتش - سيرج جنابري- جمال موسيالا- أوليز.

خط الهجوم: هاري كين.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا


تنطلق  مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا وبايرن ميونخ 

تذاع مباراة أستون فيلا وبايرن ميونخ  في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 3.


كان بايرن ميونخ قد فاز في مباراته في الجولة الأولى من البطولة، بنظامها الجديد، ضد دينامو زغرب بنتيجة 9/2، في حين أن أستون فيلا انتصر على يونج بويز، في الجولة نفسها، بثلاثة أهداف دون رد.

 

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

 

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

بايرن ميونخ يسعى لضم صفقة مدوية من ليفربول

الدوري الإنجليزي، نجم إيبسويتش أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد أستون فيلا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أستون فيلا دوري ابطال اوروبا موعد مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا بايرن ميونخ بايرن ميونخ وأستون فيلا مباراة أستون فيلا وبايرن ميونخ دوري الابطال

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، بوروسيا دورتموند يكتسح سيلتك 7-1

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يكتسح يونج بويز بخماسية نظيفة

الأكثر قراءة

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

بعد استهدافها للبنان واليمن، أستاذ باليابان يكشف سر صعوبة رصد الطائرات المخفية

سيدة أجنبية تقفز من ميكروباص بعد محاولة السائق التحرش بها

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا والقناة الناقلة

محمد رمضان يظهر "العين الحمراء" للاعبي الأهلي.. عقوبات مالية مليونية.. إبرام صفقتين قبل غلق الميركاتو الصيفي.. وقرار مهم مع محمد الشناوي

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

حقيقة تعديل محمد رمضان لائحة الأهلي وتغليظ العقوبات على اللاعبين

منوعات

المزيد

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ستارلينك النظام الأخطر في العالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية