التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يحل فريق بايرن ميونخ الألماني، ضيفا مساء اليوم الأربعاء، على نظيره فريق أستون فيلا الإنجليزي علي ملعب “فيلا بارك” في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: إزري كونسا- دييجو كارلوس- باو توريس- لوكاس دينيه.

خط الوسط: أونانا- يوري تيليمانس - ليون بايلي- روجرز- جاكوب رامسي.

خط الهجوم: أولي واتكينز.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز- مين جاي كيم- أوباميكانو- رافاييل جيريرو.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش- جوشوا كيميتش - سيرج جنابري- جمال موسيالا- أوليز.

خط الهجوم: هاري كين.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا وبايرن ميونخ

تذاع مباراة أستون فيلا وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 3.



كان بايرن ميونخ قد فاز في مباراته في الجولة الأولى من البطولة، بنظامها الجديد، ضد دينامو زغرب بنتيجة 9/2، في حين أن أستون فيلا انتصر على يونج بويز، في الجولة نفسها، بثلاثة أهداف دون رد.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.