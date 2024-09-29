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رياضة

بايرن ميونخ يسعى لضم صفقة مدوية من ليفربول

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن مفاجأة تتعلق باهتمام فريق بايرن ميونخ، بتعزيز صفوفه من نظيره ليفربول، خلال صيف 2025.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن بايرن ميونخ يضع عينه، على البرازيلي الدولي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

ويرتبط الحارس البرازيلي بعقد مع الريدز، حتى صيف 2027، ويعد عنصرا أساسيا في تشكيلة فريقه.

وأفادت الصحيفة بأن البافاري قلق بشأن حارسه المخضرم مانويل نوير، في ظل تقدمه في العمر وكثرة إصاباته في السنوات الأخيرة.

يأتي ذلك بعدما ارتبط أليسون أيضا بالانتقال للدوري السعودي خلال الفترة الماضية، لكنه استمر داخل ملعب أنفيلد. 

لكن ليفربول نجح في صيف 2024، في التعاقد مع جيورجي مامارداشفيلي من فالنسيا، على أن ينضم لصفوف الفريق الإنجليزي، بداية من الموسم القادم.

وربما شجعت هذه الخطوة، مسئولي البايرن، على التفكير في التحرك نحو أليسون، ظنا بأن الطريق سيكون سهلا لإقناع ليفربول ببيعه مع وصول حارس الخفافيش للانضمام للريدز.

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