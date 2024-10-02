الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

السير دانيال داي لويس يعود للتمثيل بعد 7 سنوات من الاعتزال، والسر في ابنه

السير دانيال داي
السير دانيال داي لويس، فيتو

كشفت تقارير صحفية، عن  عودة الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، السير دانيال داي لويس، للتمثيل من جديد بعد 7 سنوات من الاعتزال الفني.

تفاصيل عودة السير دانيال داي لويس للتمثيل

 ويعود الممثل  السير دانيال داي لويس، للتمثيل، من خلال دور مساعد في فيلم Anemone، الذي  يخرجه ابنه رونان داي لويس.

ويعد Anemone، أول فيلم من إخراج رونان داي لويس، ويدور حول استكشاف العلاقات المعقدة، بين الآباء والأبناء والأخوة، وديناميكيات الروابط العائلية.

يذكر أن السير دانيال داي لويس، أعلن اعتزاله الفن رسميا، في عام ٢٠١٧، من خلال بيان مقتضب، أكد فيه أنه قرار شخصي، دون توضيح أي أسباب.

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