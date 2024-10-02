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رياضة

محمد إبراهيم: عبد الله السعيد "نمبر وان" وهذا موقفي من شكوى الزمالك للحصول على مستحقاتي

محمد إبراهيم، فيتو
محمد إبراهيم، فيتو

الزمالك، تحدث محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي، عن تفكيره في التقدم بشكوى ضد ناديه السابق الزمالك في أي وقت للحصول على مستحقاته المتأخرة طرف النادي منذ أن رحل عنه قبل عدة سنوات.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "تم إبلاغي برحيلي إلى نادي مصر المقاصة من نادي الزمالك وحتى الآن لم أوقع على المخالصة المالية الخاصة بي مع الزمالك".

لم أحصل على مستحقاتي طرف الزمالك

وأكمل:" لم أحصل على كافة مستحقاتي من الزمالك حتى الآن ولكن لم أشتك ولن أشتكي نادي الزمالك ولم ولن أطالب بأموالي نهائيًا".

وأضاف:" أول فلوس حقيقية حصلت عليها كانت في مصر المقاصة ومن بعدها ربنا كرمني وانتقلت إلى سيراميكا كليوباترا أربع مواسم بعد مشواري مع مصر المقاصة وقدمت مواسم مميزة الحمدلله وبإذن الله حاليًا مركز مع فريق البنك الأهلي".

عبدالله السعيد، فيتو

عبد الله السعيد "نمبر وان" في مصر 

قال محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي إن عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر ويستحق لقب نمبر وان وتشعر إنه في عمر الـ 24 عاما.

وتابع:" عبد الله السعيد مستواه ثابت وإمام عاشور مقدم موسم رائع مع النادي الأهلي وكذلك مهند لاشين مع بيراميدز  أفضل رقم 6 في مصر ومحمد عبد المنعم من أفضل المدافعين".

 

القندوسي لاعب كبير ومنضبط

واكمل:"  القندوسي لاعب كبير ومهاري واستمتعت باللعب بجواره في البنك الأهلي ولاعب ملتزم في التدريب وبسبب ذلك انضم للمنتخب الجزائري".

أضاف محمد ابراهيم:" أوقات نشعر بالزهق من كرة القدم بسبب تلاحم المواسم وقلة الإجازات".

 

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