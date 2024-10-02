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رياضة

عودة دونجا واستبعاد النني وإمام عاشور أبرز مفاجأت قائمة منتخب مصر

نبيل عماد دونجا،
نبيل عماد دونجا، فيتو

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥.

 

وشهدت قائمة الفراعنة التي أعلنها حسام حسن بعد منتصف ليل الأربعاء، عودة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، للمرة الأولى في عهد الجهاز الفني الحالي.

 

إستبعاد محمد النني وإمام عاشور من قائمة الفراعنة

كما شهدت قائمة منتخب مصر مفاجأة باستبعاد محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، على الرغم من تواجده في المعسكر الماضي ومشاركته بديلا أمام كاب فيردي الماضية بالقاهرة، كما خرج من القائمة إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، الذي تواجد أساسيا في كل معسكرات المنتخب الوطني في الفترة الماضية.

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قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبا هم:

محمد الشناوي 

المهدي سليمان

محمد عواد 

مصطفى شوبير 

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم 

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي 

محمد حمدي شرف

محمد شحاتة

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد 

حمدي فتحي 

مروان عطية 

ناصر ماهر 

أحمد سيد زيزو 

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه 

عمر مرموش 

محمد صلاح

مصطفى فتحي 

إبراهيم عادل

مصطفى محمد 

أسامة فيصل

 

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

 

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

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مصدر: حسام حسن يعلن اليوم قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

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