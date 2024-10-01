الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التموين تكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب قبل نهاية 2024 (فيديو)

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن السوق العالمية شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب حتى وصل سعر الأوقية إلى 2620 دولار، وهو ما أثر على السوق المحلية.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور": "وصل سعر عيار 21 إلى 3620 جنيها بارتفاع 150 جنيها خلال أسبوع وهذا يعد ارتفاعا كبيرا بسبب تخفيض الفيدرالي الأمريكي الفائدة".

 

السبب وراء ارتفاع اسعار الذهب

وتابع: "العالم فوق صفيح ساخن وملتهب، الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال مستمرة والاضطرابات في الشرق الأوسط وعدم معرفة مداها، يدفع كل دول العالم والبنوك المركزي تلجأ للملاذ الآمن مخزن القيمة وهو الذهب".

 

 

حجم مخزون الصين من الذهب

ولفت: "الصين خزنت في الـ3 سنوات الماضية 72 مليون أوقية والبنوك المركزية الروسية والأوروبية أيضا تعمل على تكوين احتياطي كبير من الذهب، وبالتالي نشهد ارتفاعات في أسعار الذهب".

الجرام يصل لـ 4055 جنيها، هبوط مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

وأكد: أن من المتوقع حدوث ارتفاعات قوية في أسعار الذهب قبل نهاية العام مع توقعات بتخفيض الفيدرالي الأمريكي الفائدة 50 نقطة أساس أخرى. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار .

التموين أسعار الذهب سعر اوقية الذهب الفيدرالى الامريكى سعر جرام الذهب

مواد متعلقة

الجرام يصل لـ 4055 جنيها، هبوط مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في الأسواق

الأكثر قراءة

بدء الهجوم الإيراني، إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل

التموين تكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب قبل نهاية 2024 (فيديو)

قبل التحول للنقدي، التموين تحدد الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

كرة اليد، يحيى الدرع يقود فيزبريم للفوز على برشلونة والتأهل لنهائي المونديال

تعديل بند سري لضرب دولة جديدة، إسرائيل تستغل الفرصة الذهبية لتحقيق هدف ثمين

آخر ترتيبات بعثة الأهلي للسفر إلى الإمارات لخوض كأس السوبر المصري

مصدر بهيئة السكك الحديدية يكشف أسباب انفصال 4 عربات من قطار الأقصر

جلسة منتظرة بين الخطيب ومحمد رمضان خلال ساعات ما السبب؟

منوعات

المزيد

علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء لإعادته للحياة في تركيا

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

السطر الأخير في قضية طالب الرحاب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يحذر من خطط الصهيونية لنشر الشذوذ الجنسي (فيديو)

شباب حول الرسول، أبو جندل بن سهيل “الطائع للرسول والصابر على العذاب”

المواضع التي يستحب فيها البسملة (بسم الله)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الحرس الثوري: صواريخنا جاءت ردا على مقتل نصرالله وهنية وقائد فيلق القدس في لبنان الحرس الثوري: إيران ستضرب إسرائيل مجددا إذا ردت على صواريخنا التليفزيون الإيراني يعلن ضرب أهداف داخل إسرائيل بصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية التلفزيون الإيراني يعلن عن بيان مرتقب للحرس الثوري