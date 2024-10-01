التموين تكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب قبل نهاية 2024 (فيديو)

أسعار الذهب، كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن السوق العالمية شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب حتى وصل سعر الأوقية إلى 2620 دولار، وهو ما أثر على السوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور": "وصل سعر عيار 21 إلى 3620 جنيها بارتفاع 150 جنيها خلال أسبوع وهذا يعد ارتفاعا كبيرا بسبب تخفيض الفيدرالي الأمريكي الفائدة".

السبب وراء ارتفاع اسعار الذهب

وتابع: "العالم فوق صفيح ساخن وملتهب، الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال مستمرة والاضطرابات في الشرق الأوسط وعدم معرفة مداها، يدفع كل دول العالم والبنوك المركزي تلجأ للملاذ الآمن مخزن القيمة وهو الذهب".

حجم مخزون الصين من الذهب

ولفت: "الصين خزنت في الـ3 سنوات الماضية 72 مليون أوقية والبنوك المركزية الروسية والأوروبية أيضا تعمل على تكوين احتياطي كبير من الذهب، وبالتالي نشهد ارتفاعات في أسعار الذهب".

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

وأكد: أن من المتوقع حدوث ارتفاعات قوية في أسعار الذهب قبل نهاية العام مع توقعات بتخفيض الفيدرالي الأمريكي الفائدة 50 نقطة أساس أخرى.



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