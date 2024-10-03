حالات إلغاء التخصيص لشقق بيت الوطن للمصريين في الخارج

كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن خريطة الطرح الجديد بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.

وحددت وزارة الإسكان حالات إلغاء التخصيص لشقق بيت الوطن المصريين في الخارج ونستعرض حالات إلغاء التخصيص وسحب الشقق كالتالي:

عدم سداد قسطين متتاليين من إجمالي ثمن الشقة.

عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الشقة والبناء كالتالي:

عدم استلام الشقة خلال الفترة المحددة طبقًا لبرنامج التسليم

التصرف في الشقة بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

تغيير الغرض المخصص له الشقة دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

-أن يكون ذلك بناءًا على طلب المواطن.

ويبدء استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة من اليوم الأربعاء الموافق 2 /10/ 2024، ولمدة 5 أيام عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز الجديد.

ويضم الطرح شقق بمشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر وفالي تاورز بعدد من المدن الجديدة وهى العلمين الجديدة وحدائق أكتوبر و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والسادات والمنيا الجديدة.