تفاصيل ومعدلات تنفيذ شقق الإسكان الأخضر بحدائق العاصمة

كشف المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة عن تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، وأبرزها مشروع "سكن لكل المصريين" والذى يحتوى إسكان محدودى الدخل بمساحة ٧٥م ومسحة ٩٠م والإسكان الأخضر بمساحة ٩٠م.

وأشار مندور إلى توريد عدد كبير من الالواح الشمسية التى يجرى حاليا تركيبها فوق اسطح العمارات لتوفير الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة بعمارات مشروع الاسكان الاخضر، حيث أن هذا المشروع يتم استخدام مواد بناء صديقة للبيئة به وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجةً الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الواح الطاقة الشمسية التى توفر ٢٠٪؜ من استهلاك المواطن من الكهرباء وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء والذى بدأ طرحه لاكثر من ٥٠ شركة مقاولات متخصصة فى هذا المجال ويشرف على التنفيذ جهات اشرافية معتمدة وبالتنسيق مع وحدة الدعم بوزراة الاسكان وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار المهندس عمار مندور رئيس جهاز حدائق العاصمة إلى أنه جارى استكمال عمل مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة وتم المرور مع ادارة الزراعة حيث تم البدء بتحديد انواع الاشجار التى تنمو بشكل افقى للاستفادة من ظلالها، وتم استخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه وتم مراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة وعمل منحدرات عند مدخل كل عمارة واشار سيادته انه تم عمل مسارات للدراجات بمختلف المناطق واكد على ادارة التنمية بالاهتمام بمنظومة النظافة بالمدينة والحفاظ على المظهر الحضارى.