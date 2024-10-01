الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عقارات

صندوق التنمية الحضرية: الانتهاء من بيع وتخصيص المرحلة الأولى من شقق داره بالسويس

شقق داره
شقق داره

‎أعلن صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء عن انتهاء من بيع وتخصيص المرحلة الأولى بالكامل من مشروع السويس دارة ٣ (شارع ابراهيم نافع).

وكشف صندوق التنمية الحضرية عن عقد مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية بمدينة المنصورة الجديدة.

ويعقد الصندوق المزاد يوم الأحد 20 أكتوبر المقبل لبيع  30 محلًّا تجاريًّا بمساحات من 15م2 إلى 40 م2 تقريبًا وحضانة بمساحة 180 م2 تقريبًا.

وأشار إلى أن نظام السداد يقوم على سداد 25% وتقسيط الباقي على عامين.

طرح جديد للأراضي الاستثمارية

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة السادات أرض تجاري بمساحة 19000 متر بسعر 14595 جنيهًا وأرض سكني فندقي بمساحة 1156 مترا بسعر 9980 جنيه وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 3082 مترًا بسعر 10295 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 4200 متر بسعر 4880 جنيهًا.

كما تطرح أرض تجاري بمساحة 1000 متر بسعر 13380 جنيهًا وأرض تجاري إداري بمساحة 5000 متر بسعر 13250 جنيهًا وأرض تجاري إداري بمساحة 4601 متر بسعر 13825 جنيهًا وأرض حق انتفاع ترفيهي بمساحة 15000 متر. 

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط  أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 37387 مترًا بسعر 2600 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 1501 متر بسعر 3890 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 3560 مترًا بسعر 2535 جنيهًا. 

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