الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عقارات

بدء تلقي طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية عبر "بوابة الاستثمار الأجنبي"

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان، فيتو

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح الباب من الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 1 أكتوبر، لتلقي طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية من خلال "بوابة الاستثمار الأجنبى"، لجميع الأنشطة العمرانية بالمدن الجديدة، باستثناء الصناعي والورش، موضحًا أنه يتم تلقي الطلبات من خارج مصر فقط، من يوم 1: 7 من كل شهر، والموقع متاح على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الأسبوع.

خطوات التقديم من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي

وحول خطوات التقديم من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي، أشار وزير الإسكان، إلى أن المستثمر يقوم بتسجيل حساب إلكتروني على البوابة "‏"، وتفعيله من خلال البريد الإلكتروني المسجل، ثم تسجيل بيانات الشركة والأنشطة المدرجة بالسجل التجاري، ورفع جميع المستندات الدالة على ملكية الشركة "مترجمة وموثقة من القنصلية المصرية"، ويتم التقدم بطلب توفير فرصة استثمارية من يوم 1: 7 من كل شهر، مع تحديد النشاط المطلوب والمدينة والموقع ومتوسط المساحة.


وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات،المشرف على مكتب الوزير، أنه يتم دفع مصاريف الدراسة، وعمل حفظ وإرسال، ويتم الرد على الطلبات حتى يوم 20 من الشهر بالمواقع المتاحة، ويتم تقديم جميع المستندات وجدية الحجز حال توفير قطعة أرض محل الطلب من يوم 21 حتى يوم 7 من الشهر التالى، ويتم مراجعة جميع المستندات وجدية الحجز من اللجان المختصة بالهيئة، والعرض على مجلس إدارة الهيئة لاستكمال الإجراءات حال استيفاء وسلامة المستندات المقدمة، كما يتم إرسال بريد إلكتروني أو "S.M.S‏" للشركات، وغير مسموح بأي (توكيل - تفويض).

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الدكتور وليد عباس المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربينى المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية

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