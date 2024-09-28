رسميا، الشرقية يوقع عقود تولي خالد القماش قيادة الفريق لمدة موسم (صور)

وقع مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، برئاسة الدكتور حمدى مرزوق عقودًا رسمية مع خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي الأسبق، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

شهدت الجلسة حضور كل من : ابراهيم الباجورى عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد عبد الفتاح المدير التنفيذي، والسيد رجب المدرب العام للفريق



وأعلن مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة حمدي مرزوق في وقت سابق تعيين نجم الإسماعيلي السابق خالد القماش مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني خلفا لحسن مصطفى المدير الفني السابق للفريق الذى رحل لتدريب فريق دياموند.

المدير الفنى الجديد لنادى الشرقية،فيتو

صعود فريق الشرقية بالزقازيق إلى دوري القسم الثاني

وصعد نادى الشرقية الرياضي بالزقازيق إلى دوري القسم الثاني ب، بعد 5 سنوات من مشاركته بدوري القسم الثالث، ونافس فيها على الصعود حتى اللحظات الأخيرة.

المدير الفنى الجديد لنادى الشرقية،فيتو1

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول بنادى الشرقية الرياضي مع جنوب سيناء في الجولة الأولى من منافسات مجموعة القاهرة «أ» بدوري القسم الثاني «ب»، والمحدد لها 10 أكتوبر المقبل.

المدير الفنى الجديد لنادى الشرقية،فيتو2

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للشرقية بقيادة خالد القماش

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق الشرقية مكونا من: خالد القماش مديرا فنيا للفريق وسيد رجب مدربا عاما ومحمد برونتو مدرب وحمادة حنيدق مدرب حراس المرمي وعلاء مختارمدير إداري وأحمد سمير شئون لاعبين، وعبد الله إمام إداريا، والدكتور أحمد طلبة مخطط أحمال، والدكتورحسن الحاوى طبيب الفريق، وعلاء مصطفي علاج طبيعي ومسئولو مهمات الفريق عمرو كوكو وياسر سامى.

المدير الفنى الجديد لنادى الشرقية،فيتو3

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