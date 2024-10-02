مفاجآت في قائمة أبوريدة بانتخابات اتحاد الكرة، وهذا موقف أحمد مجاهد

اتحاد الكرة، قال الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، عقد جمعية عمومية لـانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"الموقف حتى الآن، جمال علام لا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة لأن اللائحة تمنعه لأنه قضى دورتين على نفس منصب رئيس الاتحاد.

هاني أبو ريدة يترشح رئيسا لاتحاد الكرة

وأكمل:" هاني أبو ريدة استقر على الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، بقائمة ستشهد مفاجآت وستكون مزيجا بين الشباب وأصحاب الخبرات".

وأضاف:" بالنسبة لأحمد مجاهد، لن يخوض الانتخابات حال تقدم أبو ريدة بأوراق ترشحه بشكل رسمي".

واختتم:" محمود طاهر حتى الآن لم يحسم قراره النهائي لكن المؤكد أنه لن يخوض الانتخابات حال ترشح أبو ريدة، وفي حال تراجع الأخير، سيترشح طاهر".

موعد إنتخابات اتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه، الثلاثاء، عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.