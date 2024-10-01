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رياضة

كلام نهائي، محمود طاهر خارج انتخابات اتحاد الكرة.. و"فيتو" تكشف موعد العمومية المرتقبة

محمود طاهر
محمود طاهر

اتحاد الكرة، فجرت مصادر مطلعة مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد اعتذار محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق عن خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة. 

وقال المصادر إن  طاهر اعتذر لأسباب خاصة ولن يخوض السباق الانتخابي رغم ترحيبه في وقت سابق.

وأوضحوا أن طاهر تحدث مع بعض المقربين منه بشأن عدم رغبته في التواجد بسباق انتخابات رئاسة اتحاد الكرة لأسباب خاصة. 

وأكدت المصادر أن انتخابات اتحاد الكرة ستكون نهاية شهر نوفمبر القادم على أقصى تقدير، وأن أعضاء الجمعية العمومية سيصلون إلى ١٣٣ ناديا سيكون لهم حق المشاركة في اختيار مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل. 

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات العاجلة، يأتي في مقدمتها تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب حسم ملف الخبير الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام.

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الأهلي اتحاد الكرة محمود طاهر

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