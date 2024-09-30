الشربيني يتفقد أعمال إنشاء وحدات "سكن لكل المصريين" بأسوان الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية الجارى إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أسوان الجديدة، حيث تم وجارٍ تنفيذ 14.568 ألف وحدة بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، والإسكان الأخضر، وكذا مشروعات الشريط النهرى بالمدينة.



وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بمدينة أسوان الجديدة، وضغط البرامج الزمنية، لسرعة تسليمها لمستحقيها، وعدم تسليم الوحدات إلا بعد الانتهاء من كامل الأعمال بموقع الوحدات، مكلفًا فريق مكتبه الفنى بإعداد تقرير أسبوعى عن موقف تنفيذ تلك الوحدات، ليعرض عليه بشكل مباشر.



وخلال تفقده لمشروعات الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة، وجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على الهوية البصرية، والشكل الجمالى للمشروع، الذى تم تنفيذه ليتمتع به المواطنون، كما وجه باتباع المعايير القياسية لتشغيل المنشآت المختلفة بالمشروع، والتنسيق مع الاستشاري.



ورافق الوزير فى جولته، كل من الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.