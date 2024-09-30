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وزير الإسكان يتابع موقف تشغيل مشروع "The Zen" للسياحة العلاجية بأسوان الجديدة

وزير الإسكان يتابع
وزير الإسكان يتابع موقف تشغيل مشروع The Zen

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تشغيل مشروع "The Zen" للسياحة العلاجية والاستشفائية بمدينة أسوان الجديدة، الواقع فى الفيلات المُنفذة ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، وذلك ضمن جولته التفقدية بمحافظة أسوان.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بمختلف مكونات مشروع "The Zen" للسياحة العلاجية والاستشفائية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولى الشركة القائمة على إدارة وتشغيل المشروع، والذين أوضحوا أن المشروع يتضمن مختلف مكونات السياحة العلاجية والاستشفائية، ويقدم خدمات على أعلى مستوى تضاهى المشروعات العالمية، كما تم التواصل مع كبرى شركات السياحة العالمية، لوضع المشروع ضمن الوجهات العالمية فى هذا المجال.


ورافق وزير الإسكان، كل من الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

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