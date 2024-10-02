كأس الرابطة الإنجليزية، نيوكاسل يعبر إلى ثمن النهائي بالفوز على ويمبلدون

فاز فريق نيوكاسل يونايتد علي ويمبلدون بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كأس كاراباو) لموسم 2024/25.



وبهذا الفوز يتأهل فريق المدرب إيدي هاو إلى ثمن نهائي كأس كاراباو.

مواجهات نارية بين الأندية الصاعدة من دور الـ32

وأسفرت نتائج قرعة الدور الرابع "دور الـ16" من بطولة كأس كاراباو، كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2024/2025، عن مواجهات نارية بين الأندية الصاعدة من دور الـ32.



وجاءت نتائج قرعة منافسات دور الـ16 لتشهد مواجهتين ناريتين لكل من ليفربول ومانشستر سيتي.



نتائج قرعة دور الـ16 بـ كأس كاراباو

برينتفورد ضد شيفيلد وينزداي.

سازثهامبتون ضد ستوك سيتي.

توتنهام ضد مانشستر سيتي.

نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي.

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي.

برايتون ضد ليفربول.

بريستون ضد أرسنال.

أستون فيلا ضد كريستال بالاس.