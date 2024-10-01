نيوكاسل يونايتد يتقدم على ويمبلدون بهدف في الشوط الأول بكأس الرابطة
تقدم فريق نيوكاسل يونايتد علي ويمبلدون بهدف بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كأس كاراباو) لموسم 2024/25.
نيوكاسل يونايتد وويمبلدون
يدخل نيوكاسل يونايتد اللقاء بروح معنوية عالية بعد الأداء القوي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسعى الفريق لتحقيق الفوز والتقدم إلى الأدوار المقبلة في البطولة، التي تمثل فرصة جيدة لإحراز لقب محلي.
من جهته، يتطلع ويمبلدون الذي يلعب في الدوري الأدنى إلى تحقيق المفاجأة وإقصاء فريق قوي بحجم نيوكاسل. يعتمد الفريق على اللعب بحماس وتنظيم دفاعي جيد مع محاولة استغلال الفرص المتاحة لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.
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