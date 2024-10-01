الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

عطل بشبكة الكهرباء الإسرائيلية في بئر سبع والقدس بسبب الصواريخ الإيرانية

الصواريخ الإيرانية
الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل، فيتو

أكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية، في نبأ عاجل منذ قليل، حدوث عطل جزئي في شبكة الكهرباء في بئر السبع ومنطقة القدس جراء سقوط الصواريخ الإيرانية.

من جانبه قال باتريك رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”: إن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي استهدفت عدة مواقع في إسرائيل".


مدمرات البحرية الأمريكية تعترض الصواريخ الإيرانية

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أن مدمرات البحرية الأمريكية أطلقت نحو 10 صواريخ اعتراضية على الصواريخ الإيرانية المتوجهة إلى إسرائيل.

وتابع: إذا هاجمت إيران المصالح الأمريكية فسوف ندافع عن مواطنينا، وندين هذه الهجمات المتهورة ونطالب طهران بوقف أي هجمات أخرى بما في ذلك عبر وكلائها.
وأكد: أن بلاده تدعم حق إسرائيل بالكامل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الإيراني.

 

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رسالة تهديد من البنتاجون إلى إيران

وأكد: ما زلنا نقيم الهجوم ونتائجه ولم يصب أي من الجنود الأمريكيين خلال الهجوم الصاروخي الإيراني، وسنضرب طهران حال قررتِ الاعتداء على جنودنا ومصالحنا، ولكننا نعتقد أن الحل الدبلوماسي هو الضمانة لاستقرار المنطقة.

 

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الكهرباء الإسرائيلية بئر السبع القدس الصواريخ الإيرانية إسرائيل إيران

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