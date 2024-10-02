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ثقافة وفنون

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 9، هبة تعود لمنزل والدتها وأحمد ومنى يواصلان الضغط على زوزو

إسعاد يونس، فيتو
إسعاد يونس، فيتو

شهدت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 9 قيام زوزو “إسعاد يونس” بتشجيع حفيدها ياسين في مباراته برفقة والده أحمد الذي كان عصبيًّا في تشجيعه إلى درجة ضغطه بشدة على الابن، ويعترف ياسين لجدته أنه لا يحب كرة القدم ويفضل الشطرنج وتحاول زوزو إقناع والده بضرورة عدم الضغط عليه حتى لا يكره اللعبة التي يلعبها في الأساس من أجله.

وخلال الحلقة تلجأ ياسمين إلى أصدقائها لمساعدتها في أزمتها مع سرقة حسابها، فتأتي لها صديقتها بهاكر يدعى علي لمساعدتها ولكن في الأخير يكتشف أن الأمر كبير ويحتاج إلى ٢٠ ألف جنيه يمنحها لسارق الحساب حتى لا يحذف كل الفيديوهات الخاصة بها وتشعر ياسمين بالتوتر بينما يعدها علي بحل المشكلة.

ويواجه خالد عدة مشكلات في عمله، بينما يحاول مصطفى مصالحة زوجته ودعاها للعشاء، ولكن هبة لا تزال تشعر بغصة في قلبها، وتطلع على هاتفه فتجده يتواصل مع فتاة ويسجلها باسم صديق له فتتأكد من الخيانة، وتقرر الانتقال مع أبنائها إلى منزل والدتها بينما تحاول زوز إقناعها أن زوجها لا يخونها يؤكد رشدي الـ AI أن هناك خيانة ويقترح على زوزو طريقة لحل هذا الوضع، ويواصل أحمد الضغط على زوزو من أجل التعاون مع الحاج إسماعيل من أجل مصلحته وترفض فتأتي منى وتحاول الضغط عليها بكل الطرق، وينصحها رشدي الـ AI بقبول العرض لتحسين حالتها المادية.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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