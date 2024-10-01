للمرة الثانية، تجديد حبس المتهمين في حادث قطاري الزقازيق 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية في محافظة الشرقية، منذ قليل، بتجديد حبس عامل التحويلة و5 من عمال برج المراقبة المتهمين في حادث تصادم قطارين أمام منطقة الكوبري الجديد بالزقازيق 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثانية.

كارثة قطاري الزقازيق، النيابة تتهم عمال برج المراقبة بالقتل الخطأ والإهمال

حادث قطاري الزقازيق، وجّهت النيابة العامة لـ 5 عمال ببرج المراقبة وعامل التحويلة المتسببين فى الكارثة التي شهدتها مدينة الزقازيق في وقت سابق تهم الإهمال والقتل والإصابة الخطأ والإضرار بأموال عامة بجهة عملهم.

وأمرت بإجراء تحليل مخدرات لهم للتأكد مما إذا كانوا يتعاطونها من عدمه.

كانت قررت النيابة حبس 5 من عمال برج المراقبة وعامل التحويلة في حادث تصادم قطارين بناحية بلوك 5، بمنطقة الكوبري الجديد لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيل سائقي قطار المنصورة القاهرة لعدم إدانتهم.

مصدر طبي: تحسن الحالة الصحية لعامل التحويلة المتهم بحادث الزقازيق واقتياده لقسم الشرطة



وفي وقت سابق، أكد مصدر طبي مسؤول بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق في محافظة الشرقية، أنه تم السماح لعامل التحويلة المتهم بالتسبب في حادث تصادم قطارين؛ أحدهما القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة، والآخر هو القطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهًا إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، بالخروج من المستشفى بعد تحسن حالته.

وأشار المصدر إلى أنه تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة ثان الزقازيق تمهيدا للتحقيق معه بشأن الحادث.

كان عامل التحويلة قد أصيب بصدمة عصبية جراء مشاهدته للضحايا، وفور تحسن حالته الصحية خضع لجلسات علاج نفسي لمحاولة تخفيف التوتر النفسي والعصبي.

وروى شاهد عيان من سكان المنطقة لـ"فيتو"، والذي جمعته علاقة صداقة مع عامل التحويلة على مدار عشرات السنين خلال فترة عمله، قائلا: "عامل التحويلة يدعى علي حسين، ويبلغ من العمر 55 عاما، ويعمل منذ أكثر من ٢٨ سنة، ومشهور بأخلاقه الحسنة وانضباطه في العمل ولم يخطئ طوال فترة عمله".

وتابع شاهد العيان: “مش عارفين إيه سبب الحادث، لكن "ساعة القدر يعمى البصر”، وعامل التحويلة لما شاف ضحايا الحادث أصيب بصدمة عصبية شديدة، ونقل لمستشفى الأحرار التعليمي تحت رقابة الأمن".

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