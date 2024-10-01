بعد حادث انفصال 4 عربات، عودة حركة القطارات لطبيعتها على خط الصعيد
انتظمت حركة القطارات بخط سكة الحديد المار على محافظة المنيا في الوقت الحالي وذلك بعد انفصال 4 عربات من قطار 986 vip المتجه من القاهرة إلى الأقصر، في قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط شمال المحافظة.
حيث تم إصلاح الأعطال الناتجة على انفصال عربات القطار، وتم تخزين العربات المفصولة من خلال فريق الإمداد وتوصيلها لمنطقة مطاي شمال محافظة المنيا.
العطل جاء بسبب انقطاع "البنز" الذي يربط بين عربات القطار، وتحديدًا بعد العربة التاسعة، ما أسفر عن انفصال تلك العربات عن بقية القطار.
جدير بالذكر، شهدت محافظة المنيا اليوم، حادثًا غير متوقع حيث انفصلت 4 عربات من القطار القادم من القاهرة والمتجه إلى الأقصر، ما أدى إلى توقف القطار عن الحركة.
انفصال ثلاث عربات من قطار في المنيا دون تسجيل إصابات
وفيما يتعلق بالأضرار، فقد أكد المسئولون عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح.
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