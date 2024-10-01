الفريق أحمد خالد: الإسكندرية مدينة متعددة الثقافات وملتقى الحضارات

أعرب الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، عن سعادته بوجوده اليوم في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية بدورته الأربعين، والذي يُعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية.

وأكد أن الإسكندرية مدينة متعددة الثقافات وأصبحت ملتقى لمختلف الحضارات، وهذه المدينة شكلت وجدان الفنان السكندري الذي ترك بصمة في عالم الفن. على مر السنين، كان للثقافة والفن دور هام في نشر الوعي ومحاربة الإرهاب، ويجب علينا الاستفادة من هذه المهرجانات لتعزيز وعي الجمهور. حضوري اليوم يأتي للاحتفاء بالمبدعين الذين أثروا السينما بأعمالهم الخلاقة.

جاء ذلك خلال انطلق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية. وقد حملت الدورة اسم الفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللي وأقيم الحفل في القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حضر الافتتاح كوكبة كبيرة من النجوم، منهم الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان أحمد وفيق، والفنان محمد رياض، والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان لطفي لبيب، والمخرج يسري نصر الله، والفنان كمال أبو رية، والفنانة كلوديا حنا، والفنان خالد سرحان، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة سلوى محمد علي.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم قُدِّم استعراض فني بعنوان "إسكندرية سيما"، حيث تفاعل الجمهور مع الاستعراض الذي عبّر عن شعار الدورة "السينما تصنع الحب"، وكذلك عن استفتاء أفضل 100 فيلم رومانسي الذي أجراه المهرجان.

عرض المهرجان فيلمًا قصيرًا عن أبرز الأفلام والعروض السينمائية التي ستشهدها الدورة الأربعين. قدمت الحفل الإعلامية غادة شاهين، وكانت مفاجأة الحفل الطفلة لجين محمد عبد المجيد.

تم الإعلان عن تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام بسبب ظروف تصوير عمل جديد خارج البلاد، كما كرم المهرجان الناقد العراقي مهدي عباس، والممثلة المغربية سعاد خويي. وتم تكريم الممثلة الإيطالية إيزابيل أدرياني، والفرنسية آن باريو، والإيطالية فرانسيسكا ريتونديني.

في ختام الحفل، عُرض فيلم الافتتاح السوري "يومين"، إنتاج 2024، ومدته 90 دقيقة. تدور أحداث الفيلم حول غيث الذي يعيش مع ابنته الوحيدة سلمى في قرية نائية. يصل ذات يوم طفلان غريبان، نغم وصباح، يدعيان أن غيث هو جدهما الذي تخلى عنهما. يبدأ الطفلان بنشر شائعات يصدقها أهل القرية البسطاء. وحده غيث وابنته سلمى يدركان الحقيقة، لكنهما يخفيانها لمعرفة أسرة الطفلين وإعادتهما إليها سالمين. خلال اليومين اللذين يقضيهما الطفلان في دار غيث، تحدث أمور مثيرة في القرية، ويتغير الكثير.

الفيلم من بطولة دريد لحام، وأسامة الروماني، ورنا شمس، ومحسن غازي، ويحيى بيازي، وحازم زيدان، وتأليف تليد الخطيب، وإخراج باسل الخطيب. يشارك الفيلم في المسابقتين الرسميتين للأفلام الروائية الطويلة والفيلم العربي التي تحمل اسم الراحل نور الشريف.