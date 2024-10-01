تشكيل الغرافة القطري الرسمي لمواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

أعلن بيدرو مارتينيز المدير الفني لفريق الغرافة القطري تشكيل فريقه لمباراة العين الإماراتي في المباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025.

تشكيل الغرافة لمواجهة العين

في حراسة المرمى: ريكو.

خط الدفاع: سيف الدين،ماتياس ناني، سيدو سانو، وجدي كشريدة.

خط الوسط: فرجاني ساسي،أرون، فابريسيو دياز

خط الهجوم:ياسين ابراهيمي، كومان، وخوسيلو

تشكيل العين الإماراتي أمام الغرافة القطري

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، فابيو كاردوسو، كوامي، إيريك.

خط الوسط: بارك يونج، سنابريا، عبد الكريم تراوري.

خط الهجوم: كاكو، سفيان رحيمي، بالاسيوس

موعد مباراة العين والغرافة بدوري أبطال أسيا

وستقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 1 أكتوبر 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "البيت" بمدينة الخور بقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الغرافة ضد العين

ومن المقرر أن تنقل قناة beIN Sports AFC 2 المشفرة، مباراة الغرافة ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة بتعليق عامر الخوذيري.

بينما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة في استعادة توازنه بعد خسارته الكبيرة أمام الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية بين العين والغرافة في تاريخ البطولة، حيث سبق أن التقيا في عام 2001، عندما فاز العين بهدف دون رد.

وعلى مر السنين، واجه العين الأندية القطرية في 18 مناسبة، حيث تمكن من تحقيق 6 انتصارات وتعادل في 5 وخسر 7 مرات، ويتمتع الفريق بذكريات إيجابية في الملاعب القطرية، حيث حقق أكبر انتصاراته أمام الدحيل عام 2014.