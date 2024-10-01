«100 يوم صحة» تقدم أكثر من 97 مليون و405 آلاف خدمة طبية مجانية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن تقديم 97 مليون و405 آلاف و275 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، حتى مساء أمس الإثنين 30 سبتمبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

حملة «100 يوم صحة» قدمت 519 ألفا و516 خدمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و723 ألفًا و634 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 519 ألفا و516 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 471 ألفا و142 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 104 آلاف و286 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 63 ألفا و902 خدمة، بالإضافة لتقديم 89 ألفا و395 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و364 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 69 ألفا و893 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 219 ألفا و302 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و723 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 15 ألفا و409 قرارات علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2918 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 39 ألفا و259 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ83 ألفا و525 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».