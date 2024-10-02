6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين بقيم التداول خلال الربع الثالث من 2024

تصدرت 6 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين بالبورصة حسب قيم التداول خلال الربع الثالث من 2024.. وجاءت كالتالى:

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 1.8 تريليون جنيه

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 828 مليار جنيه

التجاري وفا بنك ايجيبت بقيمة تداول بلغت 496 مليار جنيه

بنك قناة السويس بقيمة تداول بلغت 427 مليار جنيه

بنك كريدى اجريكول بقمة تداول بلغت 391 مليار جنيه

البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 279 مليار جنيه.

تعاملات بداية أكتوبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء أولى جلسات شهر أكتوبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.201 تريليون جنيه، لتربح نحو 17 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% عند مستوى 31866 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% عند مستوى 39281 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13814 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% عند مستوى 19833 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% عند مستوى 3150 نقطة.