موعد إجازة البورصة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، اعتبار يوم الأحد المقبل، إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات 6 أكتوبر 1973.

تعاملات بداية شهر أكتوبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء أول جلسات شهر أكتوبر 2024.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 31705 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوى 39154 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 13741 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 7580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 10732 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.40% عند مستوى 3139 نقطة.