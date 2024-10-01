مؤتمر صحفي لتقديم القماش مديرا فنيا لنادي الشرقية (صور)

عقد مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي مساء اليوم مؤتمرًا صحفيًا، لتقديم الكابتن خالد القماش، المدير الفني الجديد للفريق الأول والإعلان عن جهازه المعاون وكافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد وهو ماعرضته فيتو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الجهاز الفني للشرقية



وقع مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، برئاسة الدكتور حمدى مرزوق عقودًا رسمية مع خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي الأسبق، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

شهدت الجلسة حضور كل من: ابراهيم الباجورى عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد عبد الفتاح المدير التنفيذي، والسيد رجب المدرب العام للفريق



خالد القماش مديرا فنيا

وأعلن مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة حمدي مرزوق في وقت سابق تعيين نجم الإسماعيلي السابق خالد القماش مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني خلفا لحسن مصطفى المدير الفني السابق للفريق الذي رحل لتدريب نادي دياموند

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق الشرقية مكونا من: خالد القماش مديرا فنيا للفريق وسيد رجب مدربا عاما ومحمد برونتو مدرب وحمادة حنيدق مدرب حراس المرمى وعلاء مختار مدير إداري وأحمد سمير شئون لاعبين، وعبد الله إمام إداريا، والدكتور أحمد طلبة مخطط أحمال، والدكتور حسن الحاوى طبيب الفريق، وعلاء مصطفى علاج طبيعي ومسئولو مهمات الفريق عمرو كوكو وياسر سامى.

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