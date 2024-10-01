الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مؤتمر صحفي لتقديم القماش مديرا فنيا لنادي الشرقية (صور)

مجلس إدارة نادي الشرقية
مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، فيتو

عقد مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي مساء اليوم مؤتمرًا صحفيًا، لتقديم الكابتن خالد القماش، المدير الفني الجديد للفريق الأول والإعلان عن جهازه المعاون وكافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد وهو ماعرضته فيتو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الجهاز الفني للشرقية
 

وقع مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، برئاسة الدكتور حمدى مرزوق عقودًا رسمية مع خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي الأسبق، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

شهدت الجلسة حضور كل من: ابراهيم الباجورى عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد عبد الفتاح المدير التنفيذي، والسيد رجب المدرب العام للفريق 


خالد القماش مديرا فنيا 

وأعلن مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة حمدي مرزوق في وقت سابق تعيين نجم الإسماعيلي السابق خالد القماش مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني خلفا لحسن مصطفى المدير الفني السابق للفريق الذي رحل لتدريب نادي دياموند

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق الشرقية مكونا من: خالد القماش مديرا فنيا للفريق وسيد رجب مدربا عاما ومحمد برونتو مدرب وحمادة حنيدق مدرب حراس المرمى وعلاء مختار مدير إداري وأحمد سمير شئون لاعبين، وعبد الله إمام إداريا، والدكتور أحمد طلبة مخطط أحمال، والدكتور حسن الحاوى طبيب الفريق، وعلاء مصطفى علاج طبيعي ومسئولو مهمات الفريق عمرو كوكو وياسر سامى.

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالإدارة العامة لأملاك الدولة

محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء نفق عرابي بالزقازيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الشرقية ادارة نادي الشرقية الرياضي الأول لكرة القدم التواصل الاجتماعي الدكتور محمد عبد الفتاح الشرقية الرياضي

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالإدارة العامة لأملاك الدولة

محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء نفق عرابي بالزقازيق

بيطرى الشرقية: رش وتجريع 1600 رأس ماشية وأغنام لمكافحة الطفيليات بالزقازيق  

بتكلفه 8 ملايين جنيه، تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الحسينية في الشرقية

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف مناطق في الشرق الأوسط الليلة

البنتاجون يوجه رسالة تهديد إلى إيران بعد قصف إسرائيل

انخفاض كبير في أسعار الطماطم بالأسواق، تعرف على التفاصيل

أخبار الرياضة اليوم، أول رد فعل من كولر بعد تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للأهلي،الزمالك يرفض احتراف لاعب الفريق، تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 02 - 10- 2024

أول تعليق من أبو عبيدة على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

ليلة دامية في إسرائيل، قتلى وجرحى في عملية فدائية بشوارع تل أبيب (فيديو)

خامنئي يوجه رسالة إلى إسرائيل بعد هجمات إيران الصاروخية

منوعات

المزيد

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

تغير المناخ يجبر إيطاليا وسويسرا على إعادة ترسيم حدودهما

أكثر من 600 ألف زائر لـ معرضي رمسيس وذهب الفراعنة في ألمانيا والصين

مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة المغرب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والهموم

أيمن أبو عمر: هذا الرجل اشترى الجنة 3 مرات (فيديو)

باب التوبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 39 من سورة المائدة

المزيد
الجريدة الرسمية