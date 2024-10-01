شتوتجارت يتعادل مع سبارتا براج 1-1 في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق شتوتجارت الألماني مع نظيره سبارتا براج التشيكي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب إم إتش بي أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

افتتح شتوتجارت التسجيل عن طريق إنزو ميلوت في الدقيقة 4، فيما تعادل سبارتا براج في الدقيقة 31 عن طريق كان كايرنن.

تشكيل شتوتجارت أمام سبارتا براج

وجاء تشكيل شتوتجارت أمام سبارتا براج كالتالي:"

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.



ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.