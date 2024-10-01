دوري أبطال أوروبا، ستاد بريست يضرب ريد بول سالزبورج برباعية نظيفة

فاز فريق ستاد بريست الفرنسي على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رد بول أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

سجل أهدف فريق ستاد بريست الفرنسي كل من عبدالله سيما في الدقيقة 23، مهدي كامارا في الدقيقة 65 وعبدالله سيما في الدقيقة 69 وماتياس بيريرا لاج في الدقيقة 74.

تشكيل ستاد بريست أمام ريد بول سالزبورج

وجاء تشكيل ستاد بريست أمام ريد بول سالزبورج كالتالي:"

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.



ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.