الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، ستاد بريست يضرب ريد بول سالزبورج برباعية نظيفة

ستاد بريست وريد بول
ستاد بريست وريد بول سالزبورج

فاز فريق ستاد بريست الفرنسي على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رد بول أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

سجل أهدف فريق ستاد بريست الفرنسي كل من عبدالله سيما في الدقيقة 23، مهدي كامارا في الدقيقة 65 وعبدالله سيما في الدقيقة 69 وماتياس بيريرا لاج في الدقيقة 74.

تشكيل ستاد بريست أمام ريد بول سالزبورج 

وجاء تشكيل ستاد بريست أمام ريد بول سالزبورج  كالتالي:"

الصورة

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.


ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

التشكيل الرسمي لقمة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

برشلونة بالقوة الضاربة أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ستاد بريست الفرنسي ريد بول سالزبورج ريد بول سالزبورج النمساوي دوري ابطال اوروبا دوري أبطال أوروبا الجديد

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لقمة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

برشلونة بالقوة الضاربة أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال السعودي والشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

كرة اليد، يحيى الدرع يقود فيزبريم للفوز على برشلونة والتأهل لنهائي المونديال

زيزو الأبرز، 10 لاعبين تنتهي عقودهم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري

احتفالا بـ "السوبر"، الزمالك يمد فترة سداد اشتراكات الأعضاء دون غرامات

بالأرقام، إمام عاشور يدخل دوامة المقارنات بين القطبين

رسميا، تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف مناطق في الشرق الأوسط الليلة

البنتاجون يوجه رسالة تهديد إلى إيران بعد قصف إسرائيل

انخفاض كبير في أسعار الطماطم بالأسواق، تعرف على التفاصيل

أخبار الرياضة اليوم، أول رد فعل من كولر بعد تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للأهلي،الزمالك يرفض احتراف لاعب الفريق، تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 02 - 10- 2024

أول تعليق من أبو عبيدة على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

خامنئي يوجه رسالة إلى إسرائيل بعد هجمات إيران الصاروخية

ليلة دامية في إسرائيل، قتلى وجرحى في عملية فدائية بشوارع تل أبيب (فيديو)

منوعات

المزيد

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

تغير المناخ يجبر إيطاليا وسويسرا على إعادة ترسيم حدودهما

أكثر من 600 ألف زائر لـ معرضي رمسيس وذهب الفراعنة في ألمانيا والصين

مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة المغرب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والهموم

أيمن أبو عمر: هذا الرجل اشترى الجنة 3 مرات (فيديو)

باب التوبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 39 من سورة المائدة

المزيد
الجريدة الرسمية