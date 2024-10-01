الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الأردني يوجه نداء عاجلا للمواطنين تزامنا مع هجوم إيران على إسرائيل

الجيش الأردني، فيتو
الجيش الأردني، فيتو

دعت القوات المسلحة الأردنية، مساء الثلاثاء، المواطنين إلى البقاء في بيوتهم، بعد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل.

وبحسب قناة «المملكة»، صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه "تم إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه اسرائيل، وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين البقاء في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم".

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأكد جيش الاحتلال، أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.

وكانت أمريكا قد حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.


 

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القوات المسلحة الأردنية إسرائيل إيران

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