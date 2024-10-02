9.8 مليار جنيه قيمة مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة خلال الربع الثالث لعام 2024

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسات الربع الثالث لعام 2024 نسبة 87.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.6% والعرب على 6.2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 418.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 3,123.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت %86.3 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب %7.0 وسجل العرب %6.7 وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,334.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,760.8 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات بداية اكتوبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء أولى جلسات شهر أكتوبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.201 تريليون جنيه، لتربح نحو 17 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% عند مستوى 31866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% عند مستوى 39281 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13814 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% عند مستوى 19833 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% عند مستوى 3150 نقطة.