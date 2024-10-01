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ثقافة وفنون

إلهام شاهين تعلق على الأحداث بالمنطقة: قلوبنا موجوعة على فلسطين ولبنان (فيديو)

الفنانة إلهام شاهين،
الفنانة إلهام شاهين، فيتو

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتكريمها من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما وذلك خلال حفل الافتتاح المقام حاليا على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. 

إلهام شاهين 

وقالت الفنانة إلهام شاهين خلال تكريمها: "أتشرف بحصولي على هذا التكريم من مهرجان يعتني بفن المونودراما الذي هو جزء مهم جدا في المسرح.. اقدر اقول اني مش عارفة افرح اوي واحنا حاسين حوالينا حروب ودمار وخراب". 

وتابعت "شاهين": "قلوبنا مع فلسطين ومش بس فلسطين لكن أيضا لبنان وسوريا والعراق والسودان.. المنطقة العربية على صفيح ساخن وقلوبنا موجوعة ونفسي نوصل صوتنا للعالم أن الشعوب العربية تنادي بالسلام احنا مش شعوب حرب". 

وأضافت: "الحل هو الدولتين دولة فلسطين واسرائيل.. وياريت العقلاء في العالم كله يضغطوا على نتنياهو اللي في كل كلامه غرور واستعلاء بيتعالى بما يمتلك من أسلحة وتكنولوجيا حديثة لازم يفهم انه هو الوطن العربي لن يهدأ إلا بقيام الدولة الفلسطينية". 

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما 

 وتقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر".

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.

بحضور إلهام شاهين وهاني رمزي، انطلاق مهرجان أيام القاهرة للمونودراما بالأوبرا (صور)

جدول عروض وفعاليات مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

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بحضور إلهام شاهين وهاني رمزي، انطلاق مهرجان أيام القاهرة للمونودراما بالأوبرا (صور)

جدول عروض وفعاليات مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

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